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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Новороссийск

В Новороссийске 9 октября пройдут учения со стрельбами

08.10.2026, 17:57
В акватории морского порта Новороссийск 9 октября пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) с практическими стрельбами. Об этом сообщила НВМБ.

Виктор Коротаев / Коммерсантъ

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Учения запланированы с 21:00 до 23:00. Военнослужащие отработают действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников с применением артиллерийских установок.
На время проведения стрельб будет запрещено плавание маломерных судов и плавсредств в акватории учений. Ограничения распространяются в том числе на прогулочные и спортивные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг и сапборды.

Наталья Белоштейн