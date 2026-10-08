В Новороссийске 9 октября пройдут учения со стрельбами
08.10.2026, 17:57
В акватории морского порта Новороссийск 9 октября пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) с практическими стрельбами. Об этом сообщила НВМБ.
Учения запланированы с 21:00 до 23:00. Военнослужащие отработают действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников с применением артиллерийских установок.
На время проведения стрельб будет запрещено плавание маломерных судов и плавсредств в акватории учений. Ограничения распространяются в том числе на прогулочные и спортивные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг и сапборды.