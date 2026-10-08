Корпус тюменской школы, где сгорела крыша, откроют после новогодних каникул
08.10.2026, 17:47
Первый корпус школы № 65 в Тюмени, пострадавший при пожаре 10 сентября, планируют открыть после новогодних каникул, сообщил глава города Максим Афанасьев.
По его словам, сейчас в здании продолжается ремонт. Работы разделили на два этапа: первый включает устройство кровли и вентиляции, второй — внутреннюю отделку, замену поврежденных электрических сетей, систем водоснабжения и водоотведения, а также мебели.
«Крыша очищена, проведены испытания надежности ее конструктива. Где необходимо, досыпаем керамзит (его здесь полметра) — экологичный, негорючий и долговечный утеплитель. Приступили к устройству стяжки. Работы на крыше по графику, должны быть завершены до 15 ноября. Пока идем с опережением сроков»,— сообщил мэр.
Рабочие также заменят поврежденные огнем участки фасада, светильники и окна, где лопнули стеклопакеты.
Пожар в первом корпусе школы № 65 произошел 10 сентября. Сообщение о возгорании поступило в 6:39. Тушением занимались 50 пожарных, площадь пожара составила 3,6 тыс. кв. м. Пострадавших не было. Средства на восстановление здания решили выделить из резервного фонда региона.
После пожара учащихся перевели в корпус школы на улице Николая Ростовцева. Очные занятия для младшеклассников возобновились 11 сентября, для остальных школьников — 14 сентября.