В КБР объем сельхозпроизводства за семь месяцев вырос на 2,3%
08.10.2026, 17:45
Объем сельскохозяйственного производства в Кабардино-Балкарии за январь—июль 2026 года составил 30 млрд руб., увеличившись на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации республики.
В регионе выросло производство мяса, молока и яиц. В растениеводстве продолжается уборочная кампания, урожайность основных культур сохраняется не ниже уровня прошлого года.
На поддержку агропромышленного комплекса КБР в 2026 году предусмотрено более 4,7 млрд руб., около 82% этой суммы уже направлено на развитие отрасли.
По итогам 2025 года объем сельхозпроизводства в республике достиг 126,7 млрд руб. КБР сохраняет лидирующие позиции в производстве плодово-ягодной продукции. Также в регионе развиваются овощеводство, семеноводство и переработка сельхозсырья.
Мощности плодоовощехранилищ в республике достигли 362,7 тыс. тонн. Продолжается расширение орошаемых земель и обновление парка сельхозтехники.