В КБР объем сельхозпроизводства за семь месяцев вырос на 2,3%

Объем сельскохозяйственного производства в Кабардино-Балкарии за январь—июль 2026 года составил 30 млрд руб., увеличившись на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации республики.