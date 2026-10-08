В КБР майнеру криптовалюты вменили ущерб энергокомпании на 5 млн рублей
08.10.2026, 17:27
В Кабардино-Балкарии полиция раскрыла деятельность подпольной майнинг-фермы, организованной 38-летним жителем Нальчика. Фигурант за полгода незаконно потребил электроэнергию на сумму около 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике
Подозреваемый арендовал цокольное помещение под магазином в поселке Каменка и установил там около 20 устройств для добычи цифровой валюты. Оборудование, по данным полиции, было подключено к электросети в обход приборов учета.
Таким образом, майнер снизил затраты на содержание фермы, однако причинил энергосбытовой компании многомиллионный ущерб. Добычей криптовалюты мужчина занимался около шести месяцев, несмотря на действующий в регионе запрет на майнинг.
Следователи ОМВД России по Чегемскому району возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения». Расследование продолжается.