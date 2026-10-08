Расул Текеев покинул пост министра туризма КЧР
08.10.2026, 17:07
Об уходе чиновника официально объявила пресс-служба профильного министерства. За четыре года работы Текеева туризм в республике превратился из вспомогательного сектора экономики в один из стратегических векторов регионального развития.
Покидая должность, Расул Текеев выразил уверенность в дальнейших перспективах отрасли. «Я точно знаю: развитие туризма в Карачаево-Черкесии продолжится уверенным темпом. Он стал частью нашей экономики, частью культуры гостеприимства, частью повседневной жизни», — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Экс-министр также подчеркнул, что в настоящее время в регионе реализуется ряд крупных проектов, реализация которых будет продолжена.
Биография господина Текеева тесно связана с туристической и курортной сферой республики. До назначения на нынешний пост он руководил министерством туризма, курортов и молодёжной политики КЧР, а в период с 2016 по 2020 год занимал позицию директора по Карачаево-Черкесии в департаменте регионального развития АО «Корпорация развития Северного Кавказа».
Уход чиновника приходится на период устойчивого роста туристической привлекательности региона. По итогам 2024 года Министерство экономического развития России присвоило Карачаево-Черкесии статус субъекта с наибольшей динамикой турпотока среди российских регионов. В первой половине текущего года республику посетили 1,7 млн путешественников — почти на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Амбиции властей КЧР на ближайшую перспективу весьма значительны: к 2030 году планируется выйти на показатель в 4 млн гостей ежегодно. Для сравнения: эта цифра почти в девять раз превышает численность населения самой республики, что наглядно демонстрирует масштаб поставленных задач.
Имя нового руководителя туристического блока регионального правительства пока официально не названо.