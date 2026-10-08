Расул Текеев покинул пост министра туризма КЧР

Биография господина Текеева тесно связана с туристической и курортной сферой республики. До назначения на нынешний пост он руководил министерством туризма, курортов и молодёжной политики КЧР, а в период с 2016 по 2020 год занимал позицию директора по Карачаево-Черкесии в департаменте регионального развития АО «Корпорация развития Северного Кавказа».