В регионах УрФО отменили режим беспилотной опасности
08.10.2026, 17:00
Режим беспилотной опасности отменен во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО), сообщил полпред президента в УрФО Артем Жога.
Кроме того, в аэропортах Нягани и Ханты-Мансийска (ХМАО-Югра) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что регион сегодня атаковали беспилотники. Большую часть дронов сбили, один достиг северного промышленного узла.