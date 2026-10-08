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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Урал

В регионах УрФО отменили режим беспилотной опасности

08.10.2026, 17:00
Режим беспилотной опасности отменен во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО), сообщил полпред президента в УрФО Артем Жога.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Кроме того, в аэропортах Нягани и Ханты-Мансийска (ХМАО-Югра) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что регион сегодня атаковали беспилотники. Большую часть дронов сбили, один достиг северного промышленного узла.

Полина Бабинцева