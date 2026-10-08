«Газпром нефть» планирует внедрить российский флот ГНКТ в Западной Сибири

«Газпром нефть» внедрила на Чонской группе месторождений в Якутии отечественный сверхтяжелый флот гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ). Оборудование поможет в разработке сложных месторождений, обслуживании и ремонте горизонтальных стволов длиной до 2 км, а также в подготовке операций по повышению нефтеотдачи. В будущем российский комплекс планируют внедрить на других участках со сложным геологическим строением в Восточной и Западной Сибири.