«Газпром нефть» планирует внедрить российский флот ГНКТ в Западной Сибири
08.10.2026, 16:48
«Газпром нефть» внедрила на Чонской группе месторождений в Якутии отечественный сверхтяжелый флот гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ). Оборудование поможет в разработке сложных месторождений, обслуживании и ремонте горизонтальных стволов длиной до 2 км, а также в подготовке операций по повышению нефтеотдачи. В будущем российский комплекс планируют внедрить на других участках со сложным геологическим строением в Восточной и Западной Сибири.
Как рассказали в компании, в сложных геологических условиях в скважинах образуются отложения, ограничивающие приток углеводородов. Для доставки оборудования и реагентов ранее применялась преимущественно зарубежная техника. Новый российский комплекс позволяет выполнять полный спектр операций: от промывки и ремонта до обработки скважины реагентами и подготовки к гидроразрыву. Созданный при участии инженеров компании флот включает блок насосно-компрессорных труб, центр управления, спуско-подъемное и другое оборудование.
Генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников отметил, что проект объединил экспертизу промышленных и научных партнеров, а также разработчиков программного обеспечения. «Высокотехнологичный комплекс соответствует ведущим мировым аналогам и при этом адаптирован к работе в суровых условиях Крайнего Севера», – прокомментировал господин Крупеников.
Чонская группа месторождений объединяет Тымпучиканский, Вакунайский и Игнялинский лицензионные участки на границе Иркутской области и Якутии.