В Екатеринбурге таксисту дали пять лет колонии за стрельбу по пассажиру
08.10.2026, 16:43
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил пять лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима таксисту Дмитрию Никишину, признав его виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью (п.п. "а, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ). С него в пользу потерпевшего Евгения Антонова взыскана компенсация морального вреда 500 тыс. руб., а также материальный ущерб.
По ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) Дмитрий Никишин оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. «В этой части за оправданным признано право на реабилитацию»,— уточнили в пресс-службе судов Свердловской области.
По версии следствия, преступление было совершено 18 октября 2025 года на улице 22-го Партсъезда в Екатеринбурге. Таксист Дмитрий Никишин приехал на место назначения и включил платное ожидание раньше срока, вызвав недовольство у пассажиров. Конфликт из-за оплаты перерос в драку, так как водитель отказал в услуге указав на то, что все пассажиры в нетрезвом состоянии.
Согласно материалам дела, Дмитрий Никишин достал незарегистрированный травматический пистолет, который находился у него в автомобиле. Он ударил одного из пассажиров рукояткой, а затем выстрелил около четырех раз в грудь второго пассажира — Евгения Антонова. Когда оружие заклинило, таксиста обезвредили очевидцы. Пострадавшего доставили в больницу, где его удалось спасти.
Дмитрий Никишин вину признал частично, ссылаясь на самооборону. Во время вынесения приговора он выругался в адрес журналистов, которые вели видео и фотосъемку. С решением суда он согласился.
Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован.