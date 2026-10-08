В Екатеринбурге таксисту дали пять лет колонии за стрельбу по пассажиру

По версии следствия, преступление было совершено 18 октября 2025 года на улице 22-го Партсъезда в Екатеринбурге. Таксист Дмитрий Никишин приехал на место назначения и включил платное ожидание раньше срока, вызвав недовольство у пассажиров. Конфликт из-за оплаты перерос в драку, так как водитель отказал в услуге указав на то, что все пассажиры в нетрезвом состоянии.