В Новороссийске до конца марта 2027 года обновят 11 остановочных павильонов
08.10.2026, 16:14
В Новороссийске планируют заменить 11 остановочных павильонов в рамках проекта по модернизации остановочной инфраструктуры. Закупку на выполнение работ намерены разместить до 19 октября 2026 года, завершить исполнение контрактов — до конца первого квартала 2027 года, сообщили в пресс-службе администрации города.
Новые павильоны появятся на улицах Магистральной, Советов, Ленина и Революции 1905 года. В частности, обновят остановки «Лесной порт», «ул. Кутузовская», «Центральный рынок» (два павильона), «Смена», «Площадь Героев», «ул. Молодёжная», «Дворец творчества», «пр-т Ленина, 42», «ГМУ» и «Колледж».
В новых конструкциях предусмотрят боковые стенки для защиты от ветра и места для зарядки мобильных устройств. Сейчас город корректирует сметную документацию с учетом демонтажных работ и обустройства площадок.
Демонтированные павильоны планируют не утилизировать, а перенести на другие участки. В частности, их установят на улице Куникова, улице Дзержинского, улице Энгельса, в селе Владимировка и на улице Лейтенанта Шмидта.