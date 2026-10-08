В Екатеринбурге на Уралмаше тушат пожар на площади 150 кв. м
08.10.2026, 16:11
В Екатеринбурге тушат крупный пожар в районе улицы Орловской на Уралмаше — горят надворные постройки на площади 150 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
На месте работают 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. «Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало»,— сообщили в МЧС.
Столб дыма от пожара виден издалека. В соцсетях жители Екатеринбурга публикуют видео с места происшествия и сообщают о сильном запахе гари.