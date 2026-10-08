Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Урал

В Екатеринбурге на Уралмаше тушат пожар на площади 150 кв. м

08.10.2026, 16:11
В Екатеринбурге тушат крупный пожар в районе улицы Орловской на Уралмаше — горят надворные постройки на площади 150 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Константин Леньков / Коммерсантъ

Купить фото
На месте работают 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. «Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало»,— сообщили в МЧС.
Столб дыма от пожара виден издалека. В соцсетях жители Екатеринбурга публикуют видео с места происшествия и сообщают о сильном запахе гари.

Полина Бабинцева