МегаФон и БЮРО 1440 впервые в России показали гибридную связь через низкоорбитальные спутники

«Сегодня мы продемонстрировали результат совместной работы инженерных команд. За этим прямым включением — путь от создания собственных технологий до их интеграции в единую систему связи. Для России с ее масштабами и географией это имеет стратегическое значение: наземно-космическая инфраструктура на базе низкоорбитальной группировки открывает новые возможности развития высокоскоростной связи там, где строительство наземных сетей затруднено. Мы показали инженерную основу следующего этапа развития российского телекома — гибридной связи — а также способность наших компаний создавать это будущее уже сегодня», — подчеркнул генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.