Челябинского адвоката подозревают в мошенничестве на 10 млн рублей
08.10.2026, 15:29
СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 51-летнего адвоката адвокатской палаты региона. Его подозревают в совершении мошенничества на 10 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, в августе 2025 года адвокат обманом убедил начальника юридической службы компании в том, что может повлиять на исход арбитражного дела через неустановленных сотрудников суда. За свои действия он просил 10 млн руб. Учредитель организации поверил этому и согласился передать через начальника юридической службы деньги. При этом адвокат не заключал соглашение и фактически услуги не оказывал, желая оставить средства себе. В итоге 18 сентября ему передали деньги, и горожанин распорядился ими по своему усмотрению.
Фигуранта задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому и избрании в отношении него меры пресечения.
По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, речь идет об адвокате Дмитрие Мезенцеве.