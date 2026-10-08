Челябинского адвоката подозревают в мошенничестве на 10 млн рублей

По версии следствия, в августе 2025 года адвокат обманом убедил начальника юридической службы компании в том, что может повлиять на исход арбитражного дела через неустановленных сотрудников суда. За свои действия он просил 10 млн руб. Учредитель организации поверил этому и согласился передать через начальника юридической службы деньги. При этом адвокат не заключал соглашение и фактически услуги не оказывал, желая оставить средства себе. В итоге 18 сентября ему передали деньги, и горожанин распорядился ими по своему усмотрению.