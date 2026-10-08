В Новороссийске потери воды за год снизились на 4,7%

В Восточном районе продолжается замена водопроводных сетей. В рамках муниципальной программы работы ведутся на 21 объекте, три из них уже завершены. Окончание работ на остальных участках запланировано на конец 2026 года. На территории РЧВ «Вербовая балка» уже заменен участок сети до улицы Шоссейной. До конца года здесь должны построить еще три трубопровода и установить 33 камеры учета. Подключение абонентов к новым сетям начнется после опрессовки.