В Новороссийске потери воды за год снизились на 4,7%
08.10.2026, 15:05
В сентябре 2026 года в Новороссийске потери воды в сетях составили почти 56%, что на 4,7% ниже показателя годом ранее. Об этом сообщает МУП «Водоканал» по итогам рабочего совещания по модернизации водопроводных сетей.
В Восточном районе продолжается замена водопроводных сетей. В рамках муниципальной программы работы ведутся на 21 объекте, три из них уже завершены. Окончание работ на остальных участках запланировано на конец 2026 года. На территории РЧВ «Вербовая балка» уже заменен участок сети до улицы Шоссейной. До конца года здесь должны построить еще три трубопровода и установить 33 камеры учета. Подключение абонентов к новым сетям начнется после опрессовки.
Отдельно на совещании обсудили подключение частных домовладений. Замена трубопровода от магистрали до придомового участка и установка счетчика относятся к обязанностям собственников. Специалисты «Водоканала» выдали 68 уведомлений о необходимости переноса приборов учета.
В станице Натухаевской предприятие готово принять новые очистные сооружения после устранения подрядчиком выявленных недостатков.
Параллельно «Водоканал» продолжает аварийные работы. В сентябре специалисты ликвидировали 256 утечек на водопроводных сетях и устранили 603 засора канализации.
По данным предприятия, снижение потерь воды остается одним из основных направлений работы. Реализация проектов по замене сетей и модернизации инфраструктуры должна продолжиться до конца 2026 года.