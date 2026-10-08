СК проверит жалобы на подделку подписей жильцов дома в Невинномысске
08.10.2026, 14:54
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Алексею Перепелицыну представить повторный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту возможного нарушения прав жителей Невинномысска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в СУ СК России по Ставропольскому краю, в социальных сетях продолжается обсуждение ситуации жителей одного из многоквартирных домов Невинномысска с управляющей компанией. По данным публикаций, эту управляющую компанию собственники жилья не выбирали, а подписи жителей в протоколах якобы были подделаны.
По данному факту следственные органы СК России по Ставропольскому краю расследуют уголовное дело.