СК проверит жалобы на подделку подписей жильцов дома в Невинномысске

Как уточнили в СУ СК России по Ставропольскому краю, в социальных сетях продолжается обсуждение ситуации жителей одного из многоквартирных домов Невинномысска с управляющей компанией. По данным публикаций, эту управляющую компанию собственники жилья не выбирали, а подписи жителей в протоколах якобы были подделаны.