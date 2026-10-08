В Сукко высадят 16 тысяч растений
08.10.2026, 16:33
Девелопер Bravo продолжает строительство жилого комплекса «Кипарис» в Сукко. В рамках проекта будет реализовано масштабное многоуровневоеозеленение территории площадью 34 116 кв. м. Работы по благоустройству дворов литеров 6 и 7 завершены, следующим этапом станет озеленение территории новых корпусов.
Согласно дендроплану, основу озеленения составят хвойные породы — сосна черная, туя восточная, кипарисовик и можжевельник. Средний ярус сформируют лиственные деревья — клены, липы, дубы и рябина, а также декоративные цветущие растения.
В новой очереди — литерах 6 и 7 — акцентами станут более 2,5 тыс. вечнозеленых и лиственных кустарников: барбарис, вейгела, спирея, гортензия, лапчатка, форзиция и другие виды.
При посадке растений используют комплексные органоминеральные удобрения. Они помогут саженцам прижиться, поддержать рост и повысить устойчивость к жаре, ветру и перепадам температур.
«При подборе растений мы учитывали особенности климата Сукко. Основу озеленения составят лиственные деревья, а дополнением станут хвойные. Эти виды хорошо подходят для южного климата, сохраняют декоративность в течение всего года и обладают высокой фитонцидной активностью. Озеленение станет важной частью благоустройства и сформирует комфортную среду для жителей»,— прокомментировал основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян.
Завершит композицию парковый газон. Для него используют травосмеси, адаптированные к южному климату и устойчивые к засухе и вытаптыванию. По мере роста деревьев и кустарников зеленые насаждения будут формировать более плотную и тенистую среду во дворах комплекса.
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