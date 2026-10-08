В Сукко высадят 16 тысяч растений

Завершит композицию парковый газон. Для него используют травосмеси, адаптированные к южному климату и устойчивые к засухе и вытаптыванию. По мере роста деревьев и кустарников зеленые насаждения будут формировать более плотную и тенистую среду во дворах комплекса.