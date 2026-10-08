ВЭД в условиях трансформации
08.10.2026, 14:38
Платежи, логистика, финансирование, меры поддержки — почти каждая сделка по ВЭД складывается из этих четырёх частей. И по каждой из них правила продолжают меняться.
14 октября на базе НИУ ВШЭ-Пермь состоится форум АО «Экспобанк» «ВЭД в условиях трансформации» совместно с Пермским отделением «Деловой России».
Форум пройдёт по инициативе члена Пермского отделения «Деловой России», управляющей АО «Экспобанк» в Перми Ольги Соколовой.
На форуме разберём:
Как меняется экспорт услуг российских регионов
Дмитрий Кашин, доцент департамента экономики и финансов, начальник отдела международного сотрудничества НИУ ВШЭ-Пермь.
Какая господдержка и финансирование доступны экспортёрам
Ренат Маняпов, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр».
Что происходит с платёжной инфраструктурой и международными расчётами
Илья Шаклеин, директор департамента международных расчетов АО «Экспобанк».
Как сегодня на практике выстраиваются импорт и экспорт — от логистики до расчётов
Артем Степанов, директор региона «Восток» АО «Экспобанк».
Дата: 14 октября
Время: 11:00
Место: ул. Бульвар Гагарина, 37
Время: 11:00
Место: ул. Бульвар Гагарина, 37
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Пермское краевое региональное отделение ООО «Деловая Россия»Реклама