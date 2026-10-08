«Эльбрус» планирует открыть зимний сезон в первой половине ноября

Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии планирует открыть зимний сезон 2026–2027 годов в первой половине ноября. При благоприятных погодных условиях катание начнется с самой высокогорной трассы Гарабаши—Мир на высоте до 3,8 тыс. м. сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.