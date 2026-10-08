«Эльбрус» планирует открыть зимний сезон в первой половине ноября
08.10.2026, 14:17
Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии планирует открыть зимний сезон 2026–2027 годов в первой половине ноября. При благоприятных погодных условиях катание начнется с самой высокогорной трассы Гарабаши—Мир на высоте до 3,8 тыс. м. сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
По мере установления устойчивых отрицательных температур и накопления снежного покрова планируется открыть остальные трассы курорта до Азау. В прошлом сезоне «Эльбрус» начал катание 1 ноября, установив рекорд по наиболее раннему старту в истории курорта.
Официальное открытие зимнего сезона запланировано на первые выходные декабря. В этом году мероприятие пройдет в формате гастрономического фестиваля, сообщается в материалах курорта «Эльбрус» и «Кавказ.РФ».
В новом сезоне на «Эльбрусе» планируется доступность около 23 км трасс и пяти канатных дорог, включая зону катания в восточном секторе курорта.