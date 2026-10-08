В Казани на реставрацию трех объектов культурного наследия выделят 174 млн
08.10.2026, 13:54
В Казани проведут ремонт и реставрацию трех объектов культурного наследия. На эти цели выделят 174,1 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
За 63,8 млн руб. планируется провести работы в доме на улице Япеева, где в 1841–1845 годах жил Лев Толстой. Еще 98,1 млн руб. направят на реставрацию здания Александровского детского приюта 1889 года на улице Бутлерова. На противоаварийные работы в здании бывшей школы ФЗУ завода «Красный молот» на улице Габдуллы Тукая предусмотрено 12,2 млн руб.
Работы должны завершить до декабря следующего года. Финансирование осуществляется из бюджета Татарстана.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».