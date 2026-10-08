В Казани на реставрацию трех объектов культурного наследия выделят 174 млн

За 63,8 млн руб. планируется провести работы в доме на улице Япеева, где в 1841–1845 годах жил Лев Толстой. Еще 98,1 млн руб. направят на реставрацию здания Александровского детского приюта 1889 года на улице Бутлерова. На противоаварийные работы в здании бывшей школы ФЗУ завода «Красный молот» на улице Габдуллы Тукая предусмотрено 12,2 млн руб.