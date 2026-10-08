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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Урал

Депутаты от «Единой России» возглавили все комитеты в думе ХМАО

08.10.2026, 13:50
Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) на первом заседании избрала депутатов от «Единой России» председателями всех пяти комитетов, одной комиссии и Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера окружного парламента. Их заместителями стали семь представителей от партии власти, два — от ЛДПР, по одному — от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России».
Анатолий Дубовик
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Анатолий Дубовик

Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Василий Филипенко
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Василий Филипенко

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Николай Ташланов
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Николай Ташланов

Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Андрей Ковальский
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Андрей Ковальский

Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Александр Сальников
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Александр Сальников

Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Еремей Айпин
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Еремей Айпин

Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Николай Заболотнев
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Николай Заболотнев

Пресс-служба думы ХМАО-Югры

В частности:

  • Комитет по законодательству, региональному устройству и МСУ возглавил депутат четырех созывов, экс-глава Кондинского района Анатолий Дубовик. Его заместителями стали руководитель исполкома ханты-мансийского реготделения «Единой России» Николай Заболотнев и первый секретарь окружкома КПРФ Алексей Савинцев. Всего в комитет вошли семь депутатов.

  • Комитет по социальному развитию — депутат двух созывов, экс-мэр Ханты-Мансийска, сын первого губернатора Югры Василий Филипенко. Его будут замещать гендиректор компании «ЮграТрансСервис» Константин Айдаков («Справедливая Россия») и главврач Окружного кардиологического диспансера Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии Ирина Урванцева («Единая Россия»). Всего в комитет включили восемь депутатов.

  • Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике — главврач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов. Его заместителями избрали заместителя начальника управления по организации обслуживания производства компании «Сургутнефтегаз» Игоря Бруслиновского («Единая Россия») и депутата трех созывов от ЛДПР Виктора Сысуна. Членами комитета стали девять депутатов.

  • Комитет по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательств — депутат трех созывов, председатель профкома первичной профсоюзной организации территориально-производственного предприятия (ТПП) «Когалымнефтегаз» Андрей Ковальский. Его заместителями утверждены руководитель инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в Нягани и Белоярском Андрей Осадчук («Единая Россия») и координатор реготделения ЛДПР в ХМАО Евгений Данников. Всего в комитет вошли восемь политиков.

  • Комитет по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений — депутат пяти созывов, вице-спикер думы в 2006-2021 годах Александр Сальников. Его заместителями избрали заместителя руководителя «Сургутских городских электрических сетей» Ольгу Леснову («Единая Россия») и самозанятую Марину Стрельникову («Новые люди»). Всего в комитет включили семь человек.

  • Ассамблею представителей коренных малочисленных народов Севера — вице-спикер думы ХМАО с 2002 года, хантыйский писатель Еремей Айпин. Его заместителем избрали боксера Руслана Проводникова («Единая Россия»). Всего членами Ассамблеи стали пять депутатов.

  • Постоянную комиссию по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике возглавил Николай Заболотнев, пост его заместителя заняла президент Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева («Единая Россия»). В состав комиссии вошли семь политиков.

В ходе этого же заседания дума в четвертый раз переизбрала на пост спикера депутата Бориса Хохрякова («Единая Россия»). Председатель подчеркнул, что представительный орган должен быть не «машиной для голосования», а местом, где все фракции имеют возможность высказать позицию и каждый депутат сможет работать «в полную силу». Позже дума избрала вице-спикерами трех депутатов от «Единой России», двум политикам от КПРФ и ЛДПР в наделении соответствующими полномочиями отказали.

Всего на выборах депутатов думы ХМАО проголосовали 60,68% избирателей Югры. В результате кандидаты от «Единой России» одержали победу в 18 одномандатных округах из 20, в оставшихся двух избрались представители от КПРФ и ЛДПР. По итогам распределения мандатов между партсписками, которые набрали более 5% голосов, «Единая Россия» взяла еще 13 мандатов (партия получила 337,6 тыс. бюллетеней в свою поддержку; 54,18%), ЛДПР — три (106,8 тыс.; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному.

В новом созыве думы ХМАО фракция «Единая Россия» увеличилась с 27 депутатов до 31, количество политиков от КПРФ сократилось с шести до трех, а ЛДПР продолжат представлять три человека, «Справедливую Россию» — один. «Новые люди» впервые получили место в окружном парламенте.

Василий Алексеев