Депутаты от «Единой России» возглавили все комитеты в думе ХМАО

Комитет по законодательству, региональному устройству и МСУ возглавил депутат четырех созывов, экс-глава Кондинского района Анатолий Дубовик. Его заместителями стали руководитель исполкома ханты-мансийского реготделения «Единой России» Николай Заболотнев и первый секретарь окружкома КПРФ Алексей Савинцев. Всего в комитет вошли семь депутатов.

Комитет по социальному развитию — депутат двух созывов, экс-мэр Ханты-Мансийска, сын первого губернатора Югры Василий Филипенко. Его будут замещать гендиректор компании «ЮграТрансСервис» Константин Айдаков («Справедливая Россия») и главврач Окружного кардиологического диспансера Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии Ирина Урванцева («Единая Россия»). Всего в комитет включили восемь депутатов.

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике — главврач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов. Его заместителями избрали заместителя начальника управления по организации обслуживания производства компании «Сургутнефтегаз» Игоря Бруслиновского («Единая Россия») и депутата трех созывов от ЛДПР Виктора Сысуна. Членами комитета стали девять депутатов.

Комитет по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательств — депутат трех созывов, председатель профкома первичной профсоюзной организации территориально-производственного предприятия (ТПП) «Когалымнефтегаз» Андрей Ковальский. Его заместителями утверждены руководитель инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в Нягани и Белоярском Андрей Осадчук («Единая Россия») и координатор реготделения ЛДПР в ХМАО Евгений Данников. Всего в комитет вошли восемь политиков.

Комитет по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений — депутат пяти созывов, вице-спикер думы в 2006-2021 годах Александр Сальников. Его заместителями избрали заместителя руководителя «Сургутских городских электрических сетей» Ольгу Леснову («Единая Россия») и самозанятую Марину Стрельникову («Новые люди»). Всего в комитет включили семь человек.

Ассамблею представителей коренных малочисленных народов Севера — вице-спикер думы ХМАО с 2002 года, хантыйский писатель Еремей Айпин. Его заместителем избрали боксера Руслана Проводникова («Единая Россия»). Всего членами Ассамблеи стали пять депутатов.