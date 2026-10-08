«Белые ночи»: новый формат курортной недвижимости на черноморском побережье

Проект площадью 10 га объединит инфраструктуру для оздоровления и отдыха. В состав комплекса войдут медицинский кластер площадью более 700 кв. м с центром восстановительной медицины, термальный комплекс с аллеей гидротерапии, бассейны, фитнес-центр, рестораны высокой кухни и собственный пляж с зонами отдыха. На территории также предусмотрены субтропический парк и видовые резиденции. Архитектура будет интегрирована в ландшафт.