«Белые ночи»: новый формат курортной недвижимости на черноморском побережье
08.10.2026, 13:50
На рынке курортной недвижимости растет интерес к проектам, которые объединяют жилую, гостиничную и санаторно-курортную инфраструктуру. Такая модель позволяет использовать объект в разных сценариях и поддерживать спрос в течение всего года.
Один из примеров — экокомплекс «Белые ночи», который компания Parade Development реализует в Сочи на месте бывшего советского санатория.
Проект площадью 10 га объединит инфраструктуру для оздоровления и отдыха. В состав комплекса войдут медицинский кластер площадью более 700 кв. м с центром восстановительной медицины, термальный комплекс с аллеей гидротерапии, бассейны, фитнес-центр, рестораны высокой кухни и собственный пляж с зонами отдыха. На территории также предусмотрены субтропический парк и видовые резиденции. Архитектура будет интегрирована в ландшафт.
«При проектировании экокомплекса "Белые ночи" мы учитывали особенности места и запросы современных покупателей. В результате сформировался проект, который объединяет высокий уровень сервиса, профессиональное управление, медицинскую базу и курортную инфраструктуру. Такой формат позволяет использовать недвижимость круглый год, а собственнику не приходится самостоятельно заниматься ее эксплуатацией»,— отметила коммерческий директор Parade Development Тамара Коломийцева.
Строительство проекта идет по графику. В историческом корпусе проводят капитальный ремонт здания, параллельно возводят четыре новых корпуса. В корпусе А в одной из секций завершено устройство двух подземных этажей, в корпусе Б построен один подземный этаж и началось возведение основных конструкций. В корпусе В ведется армирование фундаментной плиты.
Резиденции проекта будут передаваться с дизайнерским ремонтом, мебелью и системой «Умный дом».
Акционерное Общество «Специализированный Застройщик «Санаторий «Белые Ночи».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
Входит в ГК Parade Development https://parade-development.ru/news
СЗ САНАТОРИЙ БЕЛЫЕ НОЧИ | ЕИСЖС
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С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
Входит в ГК Parade Development https://parade-development.ru/news
СЗ САНАТОРИЙ БЕЛЫЕ НОЧИ | ЕИСЖС
Информация о застройщике в ЕИСЖС
https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/28215Реклама