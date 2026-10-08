В Татарстане запустят программу научного туризма
08.10.2026, 13:22
В Татарстане в пилотном режиме запустят программу развития научного туризма. В рамках проекта между вузами распределят три гранта на общую сумму 5 млн руб., сообщает РБК Татарстан.
Средства можно будет направить на создание экскурсионных маршрутов, приобретение экспонатов, подготовку и оплату работы гидов, а также взаимодействие с туроператорами.
Маршруты будут включать посещение вузов, научных лабораторий и промышленных предприятий. Основная задача программы — привлечь школьников и молодежь к научно-техническим специальностям и повысить интерес к работе в сфере науки.
Пилотная программа будет действовать до конца 2026/27 учебного года.