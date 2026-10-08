«Билайн бизнес» возглавил рейтинг крупнейших pLTE-проектов по технологической зрелости

*pLTE (Private LTE) — это выделенная частная сеть связи на базе стандарта LTE (Long Term Evolution), которая развёртывается на территории конкретной организации. В отличие от публичных сетей операторов, pLTE изолирована от них, все её элементы находятся в закрытом контуре и используются исключительно в интересах предприятия.

**PTT (англ. Push-to-talk, дословно — «Нажми, чтобы говорить») — полудуплексный стандарт голосовой связи с двусторонним радиоинтерфейсом и возможностью передачи сигнала одновременно только в одном направлении.

***AR/VR (Augmented Reality, что переводится как «дополненная реальность») – это технология, которая накладывает цифровые элементы (3D-модели, анимацию, текст, звуки) на реальный мир в режиме реального времени. VR (Virtual Reality) — это технология, которая полностью погружает пользователя в искусственно созданное цифровое пространство, имитирующее реальный или вымышленный мир. С помощью специальных устройств человек ощущает себя находящимся внутри этого мира и может взаимодействовать с ним почти как с реальным.