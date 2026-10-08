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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане на ремонт общежитий колледжей ежегодно будут направлять 1,5 млрд

08.10.2026, 12:46
В Татарстане на ремонт общежитий техникумов и колледжей ежегодно планируют выделять 1,5 млрд руб. Еще 500 млн руб. предусмотрят на ремонт ресурсных центров, сообщила пресс-служба Минобрнауки республики.
По словам министра образования и науки республики Ильсура Хадиуллина, список общежитий, которые отремонтируют в следующем году, уже определен и сейчас согласовывается.
Всего на систему среднего профессионального образования предусмотрено 2,5 млрд руб. Еще 5 млрд руб. направят на систему общего образования, в том числе на ремонт пищеблоков.

Анна Кайдалова