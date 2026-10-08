В Татарстане спрогнозировали налоговые поступления на 2027–2029 годы

Основным источником доходов консолидированного бюджета останется НДФЛ. В 2027 году его поступления прогнозируются в размере 252,7 млрд руб., в 2028 году — 271,1 млрд руб., в 2029 году — 290,9 млрд руб. Доля налога в доходах консолидированного бюджета составит 41%. В бюджет республики из этих сумм поступит 177 млрд руб., 189,9 млрд руб. и 203,7 млрд руб. соответственно.