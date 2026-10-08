В Татарстане спрогнозировали налоговые поступления на 2027–2029 годы
08.10.2026, 12:24
Поступления налога на прибыль в бюджет Татарстана в следующем году ожидаются на уровне 135,6 млрд руб., в 2028 году — 141,1 млрд руб., в 2029 году — 146,7 млрд руб. Прогноз поступления основных налогов в бюджеты республики на 2027–2029 годы представил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов.
Основным источником доходов консолидированного бюджета останется НДФЛ. В 2027 году его поступления прогнозируются в размере 252,7 млрд руб., в 2028 году — 271,1 млрд руб., в 2029 году — 290,9 млрд руб. Доля налога в доходах консолидированного бюджета составит 41%. В бюджет республики из этих сумм поступит 177 млрд руб., 189,9 млрд руб. и 203,7 млрд руб. соответственно.
Поступления акцизов прогнозируются на уровне 57,8 млрд руб. в 2027 году и по 59,5 млрд руб. в 2028 и 2029 годах. Налог на имущество организаций принесет бюджету республики 53,5 млрд руб., 54,9 млрд руб. и 56,5 млрд руб. соответственно, транспортный налог — 8,2 млрд руб., 8,4 млрд руб. и 8,6 млрд руб.
Неналоговые доходы консолидированного бюджета Татарстана ожидаются в размере 48,2 млрд руб. в 2027 году, 50,5 млрд руб. — в 2028 году и 51,7 млрд руб. — в 2029 году.