На Ставрополье суд аннулировал 14 коррупционных дипломов колледжа
08.10.2026, 12:16
В Шпаковском районе признали недействительными дипломы 14 выпускников многопрофильного колледжа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Речь идет о дипломах о среднем профессиональном образовании по квалификации «юрист». Проверка прокуратуры установила, что студентов допустили к промежуточной и государственной итоговой аттестации без фактической проверки знаний. За допуск к экзаменам должностным лицам образовательной организации передавались денежные вознаграждения.
Ранее преподаватели колледжа были признаны виновными решением Шпаковского районного суда в получении коммерческого подкупа. После прокурор обратился в суд с требованиями признать недействительными приказы руководителя колледжа о присвоении выпускникам квалификации и выдаче дипломов, а также исключить сведения об этих документах из учетных данных.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решений находится на контроле ведомства.