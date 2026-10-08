На Ставрополье суд аннулировал 14 коррупционных дипломов колледжа

Ранее преподаватели колледжа были признаны виновными решением Шпаковского районного суда в получении коммерческого подкупа. После прокурор обратился в суд с требованиями признать недействительными приказы руководителя колледжа о присвоении выпускникам квалификации и выдаче дипломов, а также исключить сведения об этих документах из учетных данных.