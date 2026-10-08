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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Урал

Все посты вице-спикеров в думе ХМАО достались депутатам от «Единой России»

08.10.2026, 12:22
Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) на первом заседании наделила полномочиями заместителей председателя представительного органа трех депутатов от «Единой России», которые набрали от 32 до 37 голосов парламентариев из 40. Претенденты на руководящие посты от КПРФ и ЛДПР получили поддержку всего шести и девяти политиков соответственно, в связи с чем должности вице-спикеров им не достались.
Спикер Борис Хохряков и вице-спикер Наталья Западнова
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Спикер Борис Хохряков и вице-спикер Наталья Западнова

Пресс-служба думы ХМАО

Всеволод Кольцов
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Всеволод Кольцов

Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Еремей Айпин
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Еремей Айпин

Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Алексей Савинцев
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Алексей Савинцев

Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Виктор Сысун
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Виктор Сысун

Пресс-служба думы ХМАО

В частности, руководящие посты заняли:

  • Депутат четырех созывов, вице-спикер и руководитель фракции «Единая Россия» с 2016 года, бывший заместитель губернатора Наталья Западнова. Она подчеркнула, что намерена принять законы, которые бы «соответствовали тем вызовам, которые есть на сегодняшний день», и сохранить социально ориентированный бюджет Югры. «Цель для меня одна — сделать регион комфортным для жизни, и благополучным для земляков»,— добавила она.

  • Бывший заместитель губернатора Всеволод Кольцов. Экс-чиновник отметил, что после начала работы в окружном правительстве первый глава региона Александр Филипенко сказал ему, что социальная сфера является «лицом и репутацией власти». «Я намерен и дальше реализовывать те принципы, которые закладывались в начале 2000-ых годов, двигаться к тому, чтобы в округе было комфортно, безопасно, качественно, чтобы четко прорисовывалась перспектива, к который мы стремимся, и чтобы интересы человека всегда были превыше интересов своих личных»,— сказал господин Кольцов.

  • Вице-спикер — председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера думы ХМАО с 2002 года, хантыйский писатель Еремей Айпин. «Старый состав меня знает, спасибо за доверие»,— кратко представил он свою кандидатуру.

Получить посты заместителей председателя не смогли:

  • Первый секретарь окружкома КПРФ Алексей Савинцев. Он заявил, что посты вице-спикеров должны получить представители от всех избравшихся партий, как это принято в Госдуме РФ. «Логика проста — единство и понимание ситуации, быстрое реагирование и возможность исправлять ошибки. Необходимо структурировать систему, которая позволит более эффективно работать»,— обратился он к собравшимся.

  • Депутат от ЛДПР Виктор Сысун. Он подчеркнул, что за время работы в думе с 2016 году у него сложились «конструктивные рабочие отношения» с коллегами по думе и правительством ХМАО. «Должность заместителя председателя думы рассматриваю как дополнительную возможность быть полезным Югре и югорчанам»,— пояснил он.

В ходе этого же заседания дума в четвертый раз переизбрала на пост спикера депутата Бориса Хохрякова («Единая Россия»), который занимает пост председателя с 2011 года. Он подчеркнул, что представительный орган должен быть не «машиной для голосования», а местом, где все фракции имеют возможность высказать позицию и каждый депутат сможет работать «в полную силу».

Всего на выборах депутатов думы ХМАО проголосовали 60,68% избирателей Югры. В результате кандидаты от «Единой России» одержали победу в 18 одномандатных округах из 20, в оставшихся двух избрались представители от КПРФ и ЛДПР. По итогам распределения мандатов между партсписками, которые набрали более 5% голосов, «Единая Россия» взяла еще 13 мандатов (партия получила 337,6 тыс. бюллетеней в свою поддержку; 54,18%), ЛДПР — три (106,8 тыс.; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному.

В новом созыве думы ХМАО фракция «Единая Россия» увеличилась с 27 депутатов до 31, количество политиков от КПРФ сократилось с шести до трех, а ЛДПР продолжат представлять три человека, «Справедливую Россию» — один. «Новые люди» впервые получили место в окружном парламенте.

Василий Алексеев