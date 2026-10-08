Все посты вице-спикеров в думе ХМАО достались депутатам от «Единой России»

Депутат четырех созывов, вице-спикер и руководитель фракции «Единая Россия» с 2016 года, бывший заместитель губернатора Наталья Западнова . Она подчеркнула, что намерена принять законы, которые бы «соответствовали тем вызовам, которые есть на сегодняшний день», и сохранить социально ориентированный бюджет Югры. «Цель для меня одна — сделать регион комфортным для жизни, и благополучным для земляков»,— добавила она.

Бывший заместитель губернатора Всеволод Кольцов. Экс-чиновник отметил, что после начала работы в окружном правительстве первый глава региона Александр Филипенко сказал ему, что социальная сфера является «лицом и репутацией власти». «Я намерен и дальше реализовывать те принципы, которые закладывались в начале 2000-ых годов, двигаться к тому, чтобы в округе было комфортно, безопасно, качественно, чтобы четко прорисовывалась перспектива, к который мы стремимся, и чтобы интересы человека всегда были превыше интересов своих личных»,— сказал господин Кольцов.