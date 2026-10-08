Все посты вице-спикеров в думе ХМАО достались депутатам от «Единой России»
Депутат четырех созывов, вице-спикер и руководитель фракции «Единая Россия» с 2016 года, бывший заместитель губернатора Наталья Западнова. Она подчеркнула, что намерена принять законы, которые бы «соответствовали тем вызовам, которые есть на сегодняшний день», и сохранить социально ориентированный бюджет Югры. «Цель для меня одна — сделать регион комфортным для жизни, и благополучным для земляков»,— добавила она.
Бывший заместитель губернатора Всеволод Кольцов. Экс-чиновник отметил, что после начала работы в окружном правительстве первый глава региона Александр Филипенко сказал ему, что социальная сфера является «лицом и репутацией власти». «Я намерен и дальше реализовывать те принципы, которые закладывались в начале 2000-ых годов, двигаться к тому, чтобы в округе было комфортно, безопасно, качественно, чтобы четко прорисовывалась перспектива, к который мы стремимся, и чтобы интересы человека всегда были превыше интересов своих личных»,— сказал господин Кольцов.
Вице-спикер — председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера думы ХМАО с 2002 года, хантыйский писатель Еремей Айпин. «Старый состав меня знает, спасибо за доверие»,— кратко представил он свою кандидатуру.
Первый секретарь окружкома КПРФ Алексей Савинцев. Он заявил, что посты вице-спикеров должны получить представители от всех избравшихся партий, как это принято в Госдуме РФ. «Логика проста — единство и понимание ситуации, быстрое реагирование и возможность исправлять ошибки. Необходимо структурировать систему, которая позволит более эффективно работать»,— обратился он к собравшимся.
Депутат от ЛДПР Виктор Сысун. Он подчеркнул, что за время работы в думе с 2016 году у него сложились «конструктивные рабочие отношения» с коллегами по думе и правительством ХМАО. «Должность заместителя председателя думы рассматриваю как дополнительную возможность быть полезным Югре и югорчанам»,— пояснил он.
Всего на выборах депутатов думы ХМАО проголосовали 60,68% избирателей Югры. В результате кандидаты от «Единой России» одержали победу в 18 одномандатных округах из 20, в оставшихся двух избрались представители от КПРФ и ЛДПР. По итогам распределения мандатов между партсписками, которые набрали более 5% голосов, «Единая Россия» взяла еще 13 мандатов (партия получила 337,6 тыс. бюллетеней в свою поддержку; 54,18%), ЛДПР — три (106,8 тыс.; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному.