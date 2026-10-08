В Крыловском районе осудили экс-инспектора ДПС за попытку обманом получить взятку

Как установил суд, в октябре 2025 года инспектор остановил местного жителя, управлявшего мотоциклом без документов на транспортное средство, регистрационных знаков и шлема. Несмотря на то что за выявленные нарушения водителя привлекли к административной ответственности другие сотрудники полиции, инспектор сообщил его отцу ложную информацию о том, что молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.