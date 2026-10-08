В Крыловском районе осудили экс-инспектора ДПС за попытку обманом получить взятку
08.10.2026, 12:08
Крыловский районный суд приговорил к трем годам условного лишения свободы бывшего инспектора ДПС, пытавшегося получить 50 тыс. руб. за отказ от оформления протокола об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Осужденному также назначен штраф в 30 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.
Как установил суд, в октябре 2025 года инспектор остановил местного жителя, управлявшего мотоциклом без документов на транспортное средство, регистрационных знаков и шлема. Несмотря на то что за выявленные нарушения водителя привлекли к административной ответственности другие сотрудники полиции, инспектор сообщил его отцу ложную информацию о том, что молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По версии суда, за отказ от составления соответствующего протокола инспектор потребовал 50 тыс. руб. Часть суммы — 30 тыс. руб.— он получил через посредника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. При передаче оставшихся денег действия бывшего сотрудника пресекли правоохранители.
Суд признал его виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и назначил три года лишения свободы условно со штрафом 30 тыс. руб. Мобильный телефон, использовавшийся при совершении преступления, а также переданные в качестве незаконного вознаграждения деньги конфискованы в доход государства.
Факт противоправных действий инспектора ДПС был задокументирован сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с Управлением ФСБ России по краю. В ноябре 2025 года сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.