С руководителей УК «Норд-Ост» в Новороссийске взыскали 27 млн рублей

Как говорится в тексте судебного постановления, в настоящее время приостановлено рассмотрение заявления в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами. Согласно предыдущему решению краевого арбитража, с Кирилла Уласевича, Константина Щеглова и Джафера Мансурова взыскано солидарно 26,6 млн руб. по долгам управляющей компании.