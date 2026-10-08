С руководителей УК «Норд-Ост» в Новороссийске взыскали 27 млн рублей
Ранее жители жаловались Александру Бастрыкину на хищение общедомового имущества
08.10.2026, 12:04
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил отменить определение Арбитражного суда Краснодарского края от 16 апреля 2026 года в части отказа в требованиях к бывшему собственнику новороссийского ООО «УК “Норд-Ост”» Кириллу Уласевичу. Апелляционной инстанцией признано доказанным наличие оснований для привлечения господина Уласевича к субсидиарной ответственности по обязательствам банкрота.
Как говорится в тексте судебного постановления, в настоящее время приостановлено рассмотрение заявления в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами. Согласно предыдущему решению краевого арбитража, с Кирилла Уласевича, Константина Щеглова и Джафера Мансурова взыскано солидарно 26,6 млн руб. по долгам управляющей компании.
В марте 2023 года «Ъ-Кубань» писал, что УК «Норд-Ост» в Новороссийске попала в поле зрения СМИ после репортажа ГТРК «Россия-Кубань», в котором жительница общежития пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на холод, плесень и грязь. В обращении было указано, что в помещении нарушены системы водоснабжения и отопления из-за хищения общедомового имущества (радиаторов и труб). Помимо этого, подвальные помещения в общежитии были якобы затоплены, из-за чего на стенах появились плесень и грибок.
В следственном ведомстве тогда отметили, что специалистами администрации Новороссийска предпринимались меры судебного принуждения к управляющей компании дома — ООО «УК “Норд-Ост”». Материалы проверок были направлены в Государственную жилищную инспекцию Краснодарского края для привлечения управляющей компании и ее должностного лица к административной ответственности.
В июле 2023 года определением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении ООО «УК “Норд-Ост”» была введена процедура наблюдения. Временным управляющим стал Иван Пожидаев. Истоцом выступило АО «НЭСК». Общий размер кредиторской задолженности должника, включенной в реестр на дату проведения первого собрания кредиторов, составил 11,3 млн руб. В ноябре 2023 года ООО «УК “Норд-Ост”» признано банкротом.
По информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «УК “Норд-Ост”» зарегистрировано в Новороссийске в 2016 году. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Бенефициаром с 2022 года является Константин Щеглов, до этого периода 100% долей в УК принадлежало Кириллу Уласевичу. Джефер Мансуров был генеральным директором УК с 2018 по 2021 годы. На конец 2024 года (последние опубликованные данные) кредиторская задолженность «Норд-Оста» составляла 33,3 млн руб., дебиторская — 34 млн руб.