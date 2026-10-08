Пляжи Сириуса открыли после проверки морской воды
08.10.2026, 11:55
Пляжи федеральной территории «Сириус» открыли после проверки морской воды и атмосферного воздуха. Об этом сообщил глава Сириуса Дмитрий Плишкин.
По данным Роспотребнадзора, пробы морской воды, взятые в акватории у побережья Сириуса, соответствуют гигиеническим нормативам. Следов нефтяных углеводородов специалисты не обнаружили.
Мониторинг атмосферного воздуха также не выявил превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ. Их содержание на территории Сириуса оказалось кратно ниже предельно допустимых значений и, как отмечается, не представляет угрозы для здоровья.
В связи с результатами исследований принято решение возобновить работу пляжей. При этом мониторинг состояния воздуха, морской акватории и береговой линии будет продолжен совместно с профильными ведомствами и службами.