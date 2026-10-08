Стоимость гречки в Новороссийске выросла на 25,7% за три месяца
08.10.2026, 11:32
За три месяца, с 6 июля по 5 октября 2026 года, стоимость крупы гречневой-ядрицы в Новороссийске выросла с 68,67 до 86,32 руб. за кг, или на 25,7%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.
Стоимость риса шлифованного снизилась с 119,03 до 112,37 руб. за кг (5,6%), пшена — выросла с 55,70 до 58,65 руб. (+5,3%), вермишели — с 129,91 до 134,50 руб. (+3,5%), макарон — снизилась с 139,41 до 137,55 руб. (1,3%). Стоимость муки пшеничной снизилась с 58,97 до 56,72 руб. за кг (3,8%).
Стоимость хлеба из ржаной муки выросла с 129,78 до 132,70 руб. за кг (+2,3%), хлеба из пшеничной муки — с 145,04 до 147,64 руб. (+1,8%).