Стоимость гречки в Краснодарском крае выросла на 15,7% за три месяца

За три месяца, с 6 июля по 5 октября 2026 года, стоимость крупы гречневой-ядрицы в Краснодарском крае выросла с 90,16 до 104,27 руб. за кг, или на 15,7%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.