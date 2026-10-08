Стоимость гречки в Краснодарском крае выросла на 15,7% за три месяца
08.10.2026, 11:31
За три месяца, с 6 июля по 5 октября 2026 года, стоимость крупы гречневой-ядрицы в Краснодарском крае выросла с 90,16 до 104,27 руб. за кг, или на 15,7%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.
Стоимость риса шлифованного снизилась с 121,27 до 117,80 руб. за кг (2,9%), пшена — выросла с 59,81 до 63,13 руб. (+5,6%), вермишели — с 123,83 до 132,51 руб. (+7%), макаронных изделий из пшеничной муки высшего сорта — с 125,12 до 127,35 руб. (+1,8%). Стоимость муки пшеничной выросла с 58,49 до 59,88 руб. за кг (+2,4%).
Стоимость хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной выросла с 130,53 до 132,74 руб. за кг (+1,7%), хлеба и булочных изделий из пшеничной муки — снизилась с 126,76 до 126,67 руб. (0,1%).