КамАЗ заключил контракт на поставку автомобилей в Мали
08.10.2026, 11:29
ПАО «КамАЗ» заключило контракт с малийской компанией на поставку транспортных средств в Республику Мали. Подписание состоялось в Бамако в присутствии министров экономики и финансов, а также транспорта и инфраструктуры страны, сообщила пресс-служба компании.
Помимо поставок автомобилей, стороны договорились о создании в Бамако мастерских для их ремонта и технического обслуживания.
Также обсуждается организация сборки грузовиков в Мали, поставки запчастей, передача технологий и обучение малийских специалистов в Казани.