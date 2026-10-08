В Тамбовской области задержали 17-летнего участника схемы мошеннических обзвонов
08.10.2026, 12:14
В Тамбовской области задержали 17-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в незаконном обслуживании оборудования для пропуска трафика, использовавшегося при мошеннических обзвонах организованной группой (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. По ходатайству следствия суд заключил новосибирца под стражу.
По версии следствия, в январе несовершеннолетний получил в Telegram предложение заработать на обслуживании сим-боксов. В апреле по указанию куратора он приехал в Тамбов, где получил сим-бокс, ноутбук и более 400 сим-карт разных операторов. Оборудование новосибирец разместил в арендованной квартире и за вознаграждение обеспечивал его работу.
Следствие установило, что с помощью этого оборудования было совершено мошенничество в отношении жительницы Воронежа. Ей причинен ущерб на сумму более 1 млн руб.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал о мошеннической схеме с ипотечными кредитами и двойной продажей квартир в Воронежской области. Ущерб от нее превысил 177,5 млн руб. Обвинения по этому делу предъявлены 39 участникам организованной преступной группы.