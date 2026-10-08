В Тамбовской области задержали 17-летнего участника схемы мошеннических обзвонов

По версии следствия, в январе несовершеннолетний получил в Telegram предложение заработать на обслуживании сим-боксов. В апреле по указанию куратора он приехал в Тамбов, где получил сим-бокс, ноутбук и более 400 сим-карт разных операторов. Оборудование новосибирец разместил в арендованной квартире и за вознаграждение обеспечивал его работу.