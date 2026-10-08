Анапа и Геленджик обеспечили треть налоговых поступлений от туризма на Кубани
08.10.2026, 11:27
Налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Краснодарского края за семь месяцев 2026 года составили более 9,2 млрд руб, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На Анапу пришлось 12% этой суммы, на Краснодар и Геленджик — по 9%, сообщает, «Ъ-Кубань» со ссылкой на региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.
Всего на три муниципалитета суммарно приходится 30% налоговых доходов туристической отрасли края. Больше всего поступлений обеспечил Сочи — 47%. Еще 6,5% пришлось на Туапсинский район, остальные территории сформировали 16,5% доходов.
С 1 января по 1 октября 2026 года Краснодарский край посетили 14,4 млн туристов без учета однодневных посетителей. Еще 5,9 млн человек приехали в регион как экскурсанты. В министерстве отмечают небольшое снижение турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года власти рассчитывают выйти на показатели 2025 года и принять не менее 18 млн туристов.
В сентябре край посетили 2,1 млн туристов, что соответствует уровню прошлого года. Еще 717 тыс. человек приехали на один день. Наибольший рост показала Анапа: в сентябре город принял более 465 тыс. туристов — в 2,7 раза больше, чем за тот же месяц 2025 года, когда показатель составлял 167 тыс.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил освободить все санатории и детские лагеря региона от туристического налога до конца 2026 года. По словам главы региона, такое решение «даст финансовую возможность приехать в здравницы большему числу людей и поддержит отрасль в сложный период».