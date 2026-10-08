Анапа и Геленджик обеспечили треть налоговых поступлений от туризма на Кубани

В сентябре край посетили 2,1 млн туристов, что соответствует уровню прошлого года. Еще 717 тыс. человек приехали на один день. Наибольший рост показала Анапа: в сентябре город принял более 465 тыс. туристов — в 2,7 раза больше, чем за тот же месяц 2025 года, когда показатель составлял 167 тыс.