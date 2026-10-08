Стоимость сливочного масла в Новороссийске снизилась на 8,1% за три месяца

Цена молока пастеризованного снизилась с 88,72 до 88,22 руб. за литр (0,6%), ультрапастеризованного — выросла с 111,73 до 114,68 руб. (+2,6%). Сметана подешевела с 328,55 до 325 руб. за кг (1,1%), кефир подорожал с 116,62 до 119,07 руб. (+2,1%), творог — с 440,65 до 452,55 руб. (+2,7%). Цена сыров твердых и мягких снизилась с 936,60 до 917,50 руб. за кг (2%).