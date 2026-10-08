Стоимость сливочного масла в Краснодарском крае снизилась на 0,6% за три месяца
08.10.2026, 11:23
За три месяца, с 6 июля по 5 октября 2026 года, цена сливочного масла в Краснодарском крае снизилась с 1139,88 до 1132,49 руб. за кг, или на 0,6%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.
Цена молока пастеризованного выросла с 94,46 до 95,54 руб. за литр (+1,1%), ультрапастеризованного — с 122,92 до 123,15 руб. (+0,2%). Сметана подорожала с 360,15 до 362,78 руб. за кг (+0,7%), кефир — с 112,71 до 113,78 руб. (+0,9%), творог — с 430,46 до 433,70 руб. (+0,8%).
Цена сыров твердых, полутвердых и мягких снизилась с 947,62 до 916,20 руб. за кг (3,3%), смесей сухих молочных для детского питания — с 1419,66 до 1390,36 руб. (2,1%).