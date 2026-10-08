Фигурантам дела о подготовке покушений на руководство Крыма вынесли приговоры
08.10.2026, 11:19
Южный окружной военный суд (г. Ростов-на-Дону) вынес приговор восьми фигурантам дела об участии в украинской агентурной сети, обвиняемым в подготовке терактов и покушений на руководство Крыма. Виктор Подвальный и Кирилл Баранник получили по 27 лет лишения свободы, Денис Петранов — 23 года. Еще трое подсудимых приговорены к срокам от 19 до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Доказано, что фигуранты входили в агентурную группу ГУР Минобороны Украины, задержанную ФСБ в апреле 2023 года. Их признали виновными в госизмене, участии в террористическом сообществе, подготовке и совершении терактов, контрабанде и незаконном обороте взрывчатых веществ. Следствие также заявляло о подготовке покушений на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя республиканского парламента Владимира Константинова и главу Ялты Янину Павленко.
Подвальному назначено 27 лет в колонии строгого режима, первые пять лет он должен провести в тюрьме. Штраф составил 700 тыс. руб. Баранник также получил 27 лет, первые пять лет — в тюрьме, со штрафом 600 тыс. руб. Петранову назначено 23 года, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, и штраф 600 тыс. руб.
Игорь Зорин приговорен к 20 годам лишения свободы, Сергей Войнаровский и Сергей Кривошеин — к 19 годам каждый. Для Зорина и обоих Войнаровского и Кривошеина первые четыре года назначено отбывать в тюрьме. Всем троим назначены штрафы по 500 тыс. руб.
Ольга Кравчук и Елена Войнаровская приговорены к 5,5 и 5 годам условно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.