Фигурантам дела о подготовке покушений на руководство Крыма вынесли приговоры

Подвальному назначено 27 лет в колонии строгого режима, первые пять лет он должен провести в тюрьме. Штраф составил 700 тыс. руб. Баранник также получил 27 лет, первые пять лет — в тюрьме, со штрафом 600 тыс. руб. Петранову назначено 23 года, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, и штраф 600 тыс. руб.