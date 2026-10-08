В Новороссийске стоимость кур выросла на 18,1% за три месяца
08.10.2026, 11:19
За три месяца, с 6 июля по 5 октября 2026 года, цена кур охлажденных и мороженых в Новороссийске выросла с 253,53 до 299,38 руб. за кг, или на 18,1%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.
Цена говядины поднялась с 814,60 до 816,87 руб. за кг (+0,3%), свинины — с 432,67 до 437,49 руб. (+1,1%), баранины — с 933,85 до 938,26 руб. (+0,5%).
Цена сосисок и сарделек снизилась с 526,81 до 484,89 руб. (8%), колбасы полукопченой и варено-копченой — с 788,82 до 716,60 руб. (9,2%), колбасы вареной — с 541,12 до 512,30 руб. (5,3%). Цена консервов мясных для детского питания поднялась с 1277,15 до 1407,85 руб. (+10,2%), рыбы мороженой неразделанной — с 495,75 до 522,46 руб. (+5,4%).