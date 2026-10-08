«Азот» поддержал третий поток проекта «Азотхимклассы»

Совместная работа школ, вузов и предприятий имеет стратегическое значение для всей промышленности региона. Программа «Азотхимклассы» формирует устойчивый мост между теорией и практикой, создавая выгодные условия для всех сторон. Школьники получают доступ к углубленному изучению предметов, университет — подготовленных абитуриентов, а предприятие — устойчивый кадровый резерв.