«Азот» поддержал третий поток проекта «Азотхимклассы»
08.10.2026, 14:22
При поддержке филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники стартовал третий поток образовательного проекта «Азотхимклассы». В этом году к программе обучения присоединились 26 старшеклассников.
Школьники углубленно изучают информатику, химию и физику. Для них разработан насыщенный план классной и внеурочной деятельности: встречи с сотрудниками предприятия, проведение научных опытов, выполнение исследований в лабораториях Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ).
Проект реализуется благодаря успешному сотрудничеству филиала «Азот» совместно со школой № 5 и БФ ПНИПУ. Образовательная программа создает условия для обеспечения высокого уровня подготовки обучающихся, ориентированных на получение инженерного образования.
Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:
Совместная работа школ, вузов и предприятий имеет стратегическое значение для всей промышленности региона. Программа «Азотхимклассы» формирует устойчивый мост между теорией и практикой, создавая выгодные условия для всех сторон. Школьники получают доступ к углубленному изучению предметов, университет — подготовленных абитуриентов, а предприятие — устойчивый кадровый резерв.
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе БерезникиРеклама