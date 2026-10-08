Билайн и YADRO будут совместно развивать решения Private LTE/5G для промышленности

«Мы видим в частных сетях основу следующего этапа промышленной автоматизации, когда автономная техника, производственное оборудование и системы управления работают в единой цифровой среде. Предприятиям нужна инфраструктура, которую можно развивать по мере роста масштабов производства. Наша задача – заложить в телеком-платформу YADRO возможности для такого развития. Вместе с Билайном мы будем создавать решения, которые позволят заказчикам последовательно расширять применение автономных технологий и интеллектуальных систем управления на своих предприятиях».