Стоимость кур в Краснодарском крае выросла на 15,4% за три месяца
08.10.2026, 11:05
За три месяца, с 6 июля по 5 октября 2026 года, цена кур охлажденных и мороженых в Краснодарском крае выросла с 260 до 299,93 руб. за кг, или на 15,4%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.
Также выросла цена говядины — с 749,37 до 766,57 руб. за кг (+2,3%), свинины — с 426,65 до 455,91 руб. (+6,9%), баранины — с 891,72 до 894,91 руб. (+0,4%). Цена консервов мясных для детского питания поднялась с 1372,72 до 1450,10 руб. (+5,6%), рыбы мороженой неразделанной — с 408,37 до 459,51 руб. (+12,5%).
При этом часть позиций подешевела: цена сосисок и сарделек снизилась с 569,49 до 562,75 руб. (1,2%), колбасы полукопченой и варено-копченой — с 772,03 до 764,63 руб. (1%). Цена колбасы вареной выросла незначительно — с 589,49 до 594,56 руб. (+0,9%).