Новороссийск стал лидером по подорожанию бензина на Кубани за квартал

Новороссийск стал одним из лидеров по росту стоимости бензина в крае. Для сравнения, в Краснодаре цена АИ-92 увеличилась на 4,46 руб., до 77,48 руб., АИ-95 — на 0,92 руб., до 84,59 руб. В Армавире эти марки подорожали соответственно на 4,78 руб., до 75,95 руб., и на 5,65 руб., до 82,91 руб. В Сочи АИ-92 вырос в цене на 7,61 руб., до 79,26 руб., АИ-95 — на 7,81 руб., до 87,27 руб.