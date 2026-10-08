Новороссийск стал лидером по подорожанию бензина на Кубани за квартал
08.10.2026, 10:36
В Новороссийске за три месяца существенно выросли цены на бензин. По данным на 5 октября, литр АИ-92 в городе стоил 87,77 руб., что на 10,56 руб., или 13,7%, выше показателя на 6 июля. АИ-95 подорожал на 9,87 руб., до 93,60 руб., прибавив 11,8%. При этом дизельное топливо подешевело на 6,53 руб., до 79,83 руб. за литр, следует из данных Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск».
Новороссийск стал одним из лидеров по росту стоимости бензина в крае. Для сравнения, в Краснодаре цена АИ-92 увеличилась на 4,46 руб., до 77,48 руб., АИ-95 — на 0,92 руб., до 84,59 руб. В Армавире эти марки подорожали соответственно на 4,78 руб., до 75,95 руб., и на 5,65 руб., до 82,91 руб. В Сочи АИ-92 вырос в цене на 7,61 руб., до 79,26 руб., АИ-95 — на 7,81 руб., до 87,27 руб.
В других городах динамика была менее выраженной. В Ейске АИ-92 подорожал на 0,74 руб., до 68,70 руб., тогда как АИ-95 подешевел на 0,61 руб., до 75,13 руб. В Туапсе цены увеличились на 0,26 и 0,29 руб. соответственно — до 66,44 и 72,48 руб. Дизельное топливо в Краснодаре подешевело на 7,70 руб., в Сочи — на 2,18 руб., в Ейске — на 1,77 руб. В Армавире снижение составило 0,28 руб.
В Новороссийске также отсутствуют данные по стоимости АИ-98 и выше. В Краснодаре этот вид бензина за три месяца подорожал на 17,46 руб., до 118,66 руб., в Сочи — на 11,52 руб., до 114,24 руб. В Ейске цена не изменилась и составила 99,57 руб.
Стоимость новых отечественных легковых автомобилей в крае за рассматриваемый период не изменилась — в среднем 1,45 млн руб. Иностранные автомобили подорожали с 2,62 млн до 2,64 млн руб. В Сочи средняя цена новой машины иностранной марки увеличилась на 22,1 тыс. руб., до 2,76 млн руб. Данные приведены по состоянию на 5 октября и 6 июля.