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ПрикамьеНовости компаний

«Т Плюс» проверит теплосети микрорайона Молодёжный специальным зелёным красителем

08.10.2026, 10:36
С 8 октября компания «Т Плюс» начнёт проверку трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в микрорайоне Молодёжный Орджоникидзевского района Перми. Специалисты «Т Плюс» введут в систему отопления безвредный краситель — вещество «Уранин-А». Работы пройдут в зоне теплоснабжения водогрейной котельной ВК «Молодёжный».
«Отопительный сезон 2026/27 идёт в Перми с 29 сентября, и сейчас система теплоснабжения заполнена полностью. Поэтому проверка с помощью "Уранин-А" в эти дни наиболее результативна. Флуоресцентный маркер добавляется в сеть в строго рассчитанной дозировке. Его применение абсолютно безопасно, что подтверждено многолетней практикой», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.
«Уранин-А» полностью соответствует санитарным нормам. Его главная особенность — придавать сетевой воде ярко-зелёный цвет. Благодаря этому становятся заметны повреждения трубопроводов, а также выявляются несанкционированные подключения к теплосетям.
До 22 октября 2026 года жители микрорайона Молодёжный могут обнаружить зеленоватый оттенок воды из крана. В этом случае следует обратиться в управляющую компанию, в Тепловую справочную службу по телефону 259-39-98 или отправить письмо на uranin@tplusgroup.ru.

О Пермском филиале «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7.

О группе «Т Плюс»

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч.

В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»Реклама