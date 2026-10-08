В Новороссийске с руководителей УК «Норд-Ост» взыскали 26,5 млн рублей
08.10.2026, 10:14
Конкурсный управляющий Иван Пожидаев (член СРО ААУ «Синергия») потребовал привлечь к субсидиарной ответственности троих контролирующих лиц ООО «УК Норд-Ост» на общую сумму 26,57 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
К субсидиарной ответственности суд привлек: Константина Щеглова, Джафера Мансурова и Кирилла Уласевича.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу конкурсного управляющего по делу о банкротстве ООО «УК Норд-Ост» и привлек бывшего руководителя компании Кирилла Уласевича к субсидиарной ответственности. Постановление датировано 6 октября 2026 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО УК «Норд Ост» зарегистрировано в 2016 году в Новороссийске Краснодарского края. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Константин Щеглов. За 2024 год убыток компании составляет — 3 тысячи рублей, выручка — 104 тысячи рублей.
Компания, занимавшаяся управлением недвижимым имуществом в Новороссийске, была признана банкротом в ноябре 2023 года.
Арбитражный суд Краснодарского края в определении от 16 апреля 2026 года частично отказал в удовлетворении требований, однако апелляционная инстанция это решение отменила в части, касающейся Кирилла Уласевича. Суд признал наличие оснований для его привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «УК Норд-Ост». Конкретный размер взыскания будет определён после завершения расчётов с кредиторами.
Помимо этого, с Кирилла Уласевича взыскано 30 тыс. рублей государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в доход федерального бюджета.
Таким образом, основания для субсидиарной ответственности подтверждены в отношении всех троих фигурантов первоначального заявления: Константина Щеглова, Джафера Мансурова и Кирилла Уласевича. Окончательный размер взыскания арбитражный суд установит после формирования и реализации конкурсной массы.