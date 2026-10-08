В Новороссийске с руководителей УК «Норд-Ост» взыскали 26,5 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края в определении от 16 апреля 2026 года частично отказал в удовлетворении требований, однако апелляционная инстанция это решение отменила в части, касающейся Кирилла Уласевича. Суд признал наличие оснований для его привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «УК Норд-Ост». Конкретный размер взыскания будет определён после завершения расчётов с кредиторами.