Около 38,3% краснодарцев рассматривают ручной труд как подработку

Нагрузки и график вызывают опасения и у самих респондентов, и у их семей. Более трети (41,6%) беспокоит работа «на износ», 28,3% — травмы, аварии и опасные условия. Примерно каждого шестого краснодарца тревожит нехватка времени и сил на семью, 10,8% — отсутствие связи в течение дня; среди респондентов 26–34 лет обеспокоенность отмечается почти вдвое чаще (21,1%).