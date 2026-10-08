Около 38,3% краснодарцев рассматривают ручной труд как подработку
08.10.2026, 10:07
Ручной труд как дополнительный заработок рассматривают 38,3% жителей Краснодара — это заметно больше, чем доля тех, кто готов сделать его основной занятостью (16,5%). Об этом свидетельствуют данные исследования HONOR, предоставленные «Ъ-Кубань».
За последние десять лет отношение к ручному труду улучшилось у 41,5% опрошенных. Среди бакалавров основной работой в этой сфере интересуется каждый десятый, среди респондентов со средним общим образованием — почти втрое больше (29,9%).
Поддержка близких важна для 69,3% рассматривающих ручной труд, а 15,5% краснодарцев без нее не решатся на перемены. Большинство опрошенных (58,4%) одобрили бы такой выбор родственника или друга. Среди тех, кто уже зарабатывает руками, 26,5% уверены: главное, чтобы профессия делала счастливым.
Нагрузки и график вызывают опасения и у самих респондентов, и у их семей. Более трети (41,6%) беспокоит работа «на износ», 28,3% — травмы, аварии и опасные условия. Примерно каждого шестого краснодарца тревожит нехватка времени и сил на семью, 10,8% — отсутствие связи в течение дня; среди респондентов 26–34 лет обеспокоенность отмечается почти вдвое чаще (21,1%).
Среди препятствий для освоения специальности называют неготовность к физической нагрузке (28,7%) и риски для здоровья (26,3%). Однако среди интересующихся металлургией, металлообработкой и сваркой приоритеты меняются: нехватку навыков отмечают 29,3%, а физическую нагрузку — 23,2%. Отсутствие наставника отмечают 31,4%, что почти вдвое чаще, чем стереотипы о низком престиже (14,4%).
Больше трети краснодарцев считают работу руками престижной, для 41,6% оценка зависит от условий или специальности. При переходе из офиса на доход и условия ориентировались бы 37% всех опрошенных. «Шагом назад» такой переход называют лишь 5%.
Больше всего краснодарцев интересуют пищевая промышленность и кулинария (35,4%), строительство, отделка и монтаж (27,6%), швейное, текстильное и обувное производство (24,4%). Металлургия, металлообработка и сварка привлекают 8,9%, но именно среди них заметен интерес к стажировкам, попробовать разные профессии из этой сферы хотели бы 41,5%. Среди молодежи 18–25 лет таких 40%.
Профессия стропальщика знакома 38,3% опрошенных, вальцовщика — менее четверти, горнового доменной печи — 16,5%, отжигальщика-колпачника — 6,9%. Меньше всего респондентов знают, кто такой арборист, — 3%. При этом электрогазосварщик вошел в топ-5 профессий, которые участники хотели бы попробовать, вместе с поваром, швеей или ткачом, маляром-штукатуром и автомехаником.