Число случаев онлайн-мошенничества в УрФО с начала года снизилось на 30%
08.10.2026, 10:05
В Уральском федеральном округе (УрФО) в период с января по август на 30% снизилось количество случаев онлайн-мошенничества. Как сообщил полпред Артем Жога, этого результата получилось добиться благодаря работе правоохранительных органов, профилактике и внимательности жителей.
Артем Жога отметил, что преступники постоянно придумывают новые способы вымогательства денег, и напомнил, что он, сотрудники аппарата полпредства, ФСБ и полиции не звонят в мессенджерах и не записывают голосовые сообщения. Он посоветовал отклонять вызов и блокировать контакт при появлении таких звонков и сообщений.
«Под уловки попадают разные категории населения — дети, пенсионеры, молодые мамы, семьи наших бойцов. Аферисты специально подбирают цепляющие слова: говорят то, чего мы боимся ("ваш сын попал в беду"), или то, что очень хочется услышать ("вам положена выплата"). А еще, используя нейросети, маскируются: присылают фейковые документы, подделывают изображения близких людей или чиновников»,— рассказал полпред.