Число случаев онлайн-мошенничества в УрФО с начала года снизилось на 30%

Артем Жога отметил, что преступники постоянно придумывают новые способы вымогательства денег, и напомнил, что он, сотрудники аппарата полпредства, ФСБ и полиции не звонят в мессенджерах и не записывают голосовые сообщения. Он посоветовал отклонять вызов и блокировать контакт при появлении таких звонков и сообщений.