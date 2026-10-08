На Ямале ввели беспилотную опасность
08.10.2026, 09:57
Режим беспилотной опасности введен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в окружном правительстве. Он также действует на территориях соседних регионов.
Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) аналогичный режим сейчас действует в Свердловской и Челябинской областях.
В последний раз режим опасности атаки БПЛА на Ямале вводили 30 сентября. Правительство региона установило выплату в размере 1 млн руб. для членов мобильных огневых групп за уничтожение дронов.