В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
08.10.2026, 09:42
В Татарстане в 09:14 отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
Режим беспилотной опасности объявили в 05:01. Спустя полчаса объявили угрозу атаки беспилотников на Альметьевск, Бугульму, Заинск и Лениногорск. Чуть позже угрозу объявили в Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. Сейчас ее сняли.
На этом фоне в аэропортах Татарстана вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Их сняли в аэропортах Казани и Нижнекамска, в Бугульме ограничения еще действуют.
UPD: в аэропорту Бугульмы в 11:09 сняли ограничения на полеты.