В Новороссийске утром 8 октября работают 28 АЗС

Бензин и дизель доступны, в частности, на отдельных АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти», PNB и других операторов. При этом на трех станциях в Новороссийске — двух АЗС «Роснефти» на территории Цемдолины и одной на проспекте Дзержинского — топливо отпускают только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от их посещения. Еще пять АЗС временно не отпускают топливо.