В Новороссийске утром 8 октября работают 28 АЗС
08.10.2026, 09:35
В Новороссийске 8 октября к 09:00 топливо отпускают на 28 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС собственники ввели ограничения: бензин и дизельное топливо отпускают только в баки автомобилей и в объеме от 30 до 60 л на одну машину. АИ-100 в городе временно отсутствует. АИ-95 можно приобрести на 10 АЗС, АИ-92 — на восьми, дизельное топливо — на всех 28 работающих станциях.
Бензин и дизель доступны, в частности, на отдельных АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти», PNB и других операторов. При этом на трех станциях в Новороссийске — двух АЗС «Роснефти» на территории Цемдолины и одной на проспекте Дзержинского — топливо отпускают только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от их посещения. Еще пять АЗС временно не отпускают топливо.
В Анапе к 09:30 работали 26 АЗС. На четырех из них топливо доступно только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 17 станциях действуют ограничения по объему отпуска в бак. АИ-92 и АИ-95 доступны на 21 АЗС, дизельное топливо — на всех 26 работающих станциях. АИ-100 временно отсутствует.
Власти Новороссийска и Анапы предупреждают, что ситуация с наличием топлива может меняться в течение дня. Жителей просят не закупать бензин и дизель впрок, чтобы сохранить доступность топлива для всех автомобилистов и сократить очереди на АЗС.