В аэропорту Бугульмы вновь ввели ограничения на полеты
08.10.2026, 09:34
В аэропорту Бугульмы в 09:00 второй раз за день ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Впервые ограничения ввели в 03:12, их сняли в 08:45, однако через 15 минут аэропорт вновь закрыли. Ограничения вводились и в аэропортах Казани и Нижнекамска, однако сейчас их нет.
Меру приняли для обеспечения безопасности пассажиров на фоне угрозы атаки беспилотных летательных объектов на семь городов Татарстана и режима беспилотной опасности. Сейчас их отменили.