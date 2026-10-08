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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Волга-Урал

В аэропорту Бугульмы вновь ввели ограничения на полеты

08.10.2026, 09:34
В аэропорту Бугульмы в 09:00 второй раз за день ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Впервые ограничения ввели в 03:12, их сняли в 08:45, однако через 15 минут аэропорт вновь закрыли. Ограничения вводились и в аэропортах Казани и Нижнекамска, однако сейчас их нет.
Меру приняли для обеспечения безопасности пассажиров на фоне угрозы атаки беспилотных летательных объектов на семь городов Татарстана и режима беспилотной опасности. Сейчас их отменили.

Анна Кайдалова